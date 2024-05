Depois de perder o terceiro lugar para o Brest, Paulo Fonseca, treinador do Lille, falou sobre a temporada, o facto de ter deixado fugir o acesso direto à Liga dos Campeões e o futuro, deixando no ar uma possível saída do clube francês.

«Tenho que estar equilibrado e pensar em toda a temporada. É verdade que há frustração neste jogo, mas se pensarmos no que conseguimos ao longo de um ano, esta temporada tem sido magnífica. Não pensávamos que iríamos diretamente para a Liga dos Campeões e honestamente, estamos onde pertencemos. Parabéns ao Brest que fez uma ótima temporada. Talvez eles merecessem mais do que nós. Estou muito, muito orgulhoso dos meus jogadores, da temporada que tivemos. Não só o resultado, mas também o valor coletivo que criamos», começou por dizer em conferência de imprensa.

Por fim, o treinador português admitiu que se vai reunir com Olivier Létang, presidente do Lille, para discutir o futuro no clube.



«Vou falar com o presidente esta semana. Vamos ver», atirou, quando questionado sobre a sua permanência nos «Dogues».



«Se já tomei uma decisão? Não percebi (risos). O meu francês não é muito bom. Não sei o que irá acontecer, mas quero agradecer-vos pelo vosso trabalho e pelo respeito que sempre existiu. Foi um prazer», acrescentou.

«A temporada terá que começar antes das demais, mas devemos encará-la como uma grande oportunidade para o clube. A organização da pré-época será diferente comigo ou sem mim», concluiu.

De recordar que o Lille terminou a época em quarto lugar e disputará a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.