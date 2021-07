O treinador Pep Guardiola, que marcou uma fase importante do Barcelona, não poupou nas críticas ao presidente da Liga espanhola, Javier Tebas, e à forma como o futebol espanhol tem sido gerido.

O técnico do Manchester City, atual campeão inglês, defendeu o modelo da Premier League, considerando-o um exemplo a seguir. Em entrevista à estação televisiva espanhola TV3, Guardiola defende que só com uma rotura do paradigma é que haverá evolução.

«Há uma melhor gestão, e até se vê isso na Ásia. Que o senhor Tebas aprenda com o que se faz por ali. Talvez assim o seu produto se venda melhor noutros países. Toda a gente se queixa, mas é graças a estas mudanças que clubes de outros países podem continuar a fazer algo», disse Guardiola.

O treinador catalão foi mais longe e considerou que a forma de gerir usada por Tebas afeta o espetáculo que tem sido imagem de marca da Liga Espanhola.

«Ele que aprenda, porque sabe mais do que ninguém. Assim o Barcelona, o Real Madrid, o Atlético de Madrid ou o Valência terão mais recursos para fazer as contratações que faltam», acrescentou Guardiola.

Quanto à situação de Messi no Barcelona, o treinador deixou no ar, de forma sarcásitca, a pergunta: «Se Tebas vendesse melhor o produto, será que era mais fácil para o Barcelona manter o Messi?»

O Barcelona está obrigado a uma ginástica financeira - reduzir salários através de renegociações contratuais ou vender jogadores - de forma a ficar dentro do «teto» imposto pela Liga Espanhola. Neste momento, devido às dificuldades financeiros transversais a vários clubes, o Barcelona ainda não conseguiu chegar a um acordo para a renovação do contrato do craque argentino.