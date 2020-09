Os Oklahoma City Thunder venceram esta segunda-feira os Houston Rockets, por 104-100, e empataram 3-3 a eliminatória, o que quer dizer que só no jogo sete se saberá quem passa às meias finais da conferência Oeste.

James Harden fez 32 pontos, 8 ressaltos e sete assistências, mas não foi suficiente para evitar a derrota dos Rockets.

Chris Paul, com 28 pontos, sete ressaltos e três assistências e Danilo Gallinar, com 25 pontos, foram as figuras dos Thunder.

Quem já está nas meias finais, mas do outro lado do país, são os Miami Heat e os Milwaukee Bucks. Os Heat lideram a série por 1-0 após a vitória por 115-104.

Jimmy Butler fez 40 pontos para a formação de Miami, batendo um recorde pessoal, e teve a ajuda de Goran Dragic (27 pontos, seis ressaltos e cinco assistências) e Bam Adebayo (12 pontos, 17 ressaltos e seis assistências).

Nos Bucks, Giannis Antetokounmpo esteve perto de um triplo duplo com 18 pontos, dez ressaltos e nove assistências. Khris Middleton fez 28 pontos e Brook Lopez 24.