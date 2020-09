Horas depois de a direção do Feirense acusar a SAD do não pagamento de 218 mil euros, a estrutura que gere o futebol profissional dos fogaceiros reagiu e deixou, também ela, uma série de acusações a Rodrigo Nunes, presidente do clube.



A SAD confirma a dívida, mas alega a existência de justificações concretas para isso, nomeadamente a forma como o clube não tem sabido fazer a manutenção das instalações desportivas.



O Feirense iniciou a II Liga com uma goleada em casa do Vilafranquense, depois de ter visto adiado o jogo da ronda inaugural, contra o Chaves.



Comunicado da SAD do Feirense:

1. A SAD não confunde a grande instituição Clube Desportivo Feirense e os seus sócios, com o Senhor Rodrigo Nunes.

2. A CD Feirense SAD e a sua acionista Tavistock têm feito um trabalho notável de investimento na sua atividade e nas infraestruturas desportivas do Clube, sendo o Clube Desportivo Feirense, com o investimento efetuado pela SAD e pela Tavistock e que ascende a: 1.000.000 de Euros com a aquisição da SAD; mais de 1.300.000 Euros em infraestruturas (apesar da ala profissional do complexo desportivo continuar por concretizar); 240.000 Euros emprestados pela Tavistock ao Clube para não perder a sua percentagem no capital social da SAD; 450.000 Euros pela utilização das instalações e manutenção, sem contar com o investimento contínuo no futebol, suportado apenas pela Tavistock e sem qualquer investimento da parte do Clube que detém 30% da SAD. Graças a todos esse investimento, o Clube é hoje proprietário de um dos principais parques desportivos de futebol em Portugal, que envolve um estádio moderno e um dos melhores complexos desportivos deste país. Importa salientar, e como tão bem sabem os nossos associados e adeptos, as obras do complexo estavam paradas há 12 anos e apenas nos últimos 5, desde a entrada desta SAD, foram retomadas e é notório o seu desenvolvimento e crescimento.

3. Do ponto de vista desportivo, desde 2015, a SAD elevou o nome do Feirense a patamares nunca antes atingidos e que não podem ser ignorados.

4. Todo esse investimento em infraestruturas e desportivo, que assegura e assegurará a sustentabilidade desportiva e financeira do Clube e da CD Feirense SAD, só foi possível, porque, desde 2015, a Tavistock decidiu investir no Feirense, algo que mereceria, no mínimo, um agradecimento público do Presidente do nosso clube fundador.

5. A Tavistock sempre cumpriu o acordado com o Clube e foi bem mais além do que o que havia sido contratado com o Clube, tendo investido 500.000 Euros acima do que inicialmente havia contratado com o Clube, uma vez que a Tavistock acredita neste projeto desportivo.

6. A CD Feirense SAD é uma sociedade desportiva com bom nome, que paga a tempo e horas, cumpre as suas obrigações e sempre cumpriu para com o Clube Desportivo Feirense.

7. Efetivamente, a CD Feirense SAD não pagou as duas últimas faturas relativas à utilização e manutenção do Complexo Desportivo e do Estádio no montante de 218.000 Euros, mas esse não pagamento tem diversas justificações que o Senhor Presidente conhece e decidiu ignorar, a saber:

I. Esta semana ficou acordado o pagamento de uma fatura, referente à 1a. volta do campeonato de 2020/21, tendo ainda a CD Feirense SAD suportado a contratação de uma empresa de controlo de qualidade e pago, como sempre, seis meses em adiantado;



II. Os serviços de manutenção prestados pelo Clube, não foram prestados de forma adequada na época desportiva de 2019/2020

III. Entre o dia 21-05-2019 e o dia 30-06-2020 de 2020, o relvado nº 2 esteve interdito e os serviços foram prestados de forma deficiente;

IV. Entre o dia 12-03-2020 e o dia 02-07-2020, a SAD não utilizou os relvados e instalações em virtude da pandemia do Covid-19, não fazendo sentido que o Clube se queira aproveitar dessa situação e cobrar o que sabe não ter direito;

V. A parte das faturas que correspondem aos 50.000 Euros do reforço por causa da equipa de Sub-23 ficou dependente da apresentação dos respetivos custos, o que nunca foi feito por parte do Clube. O que foi acordado é que a SAD pagaria uma despesa adicional com os treinos e jogos dos Sub-23, até ao montante de 50.000 Euros, mediante apresentação por parte do Clube dos custos acrescidos, o que, até à data, nunca foi apresentado.

8. A Administração da CD Feirense SAD, desde o início de 2020 que chama à atenção do Clube para a forma deficiente como os serviços foram prestados, com prejuízo para o desempenho desportivo das nossas equipas de futebol, lesões em jogadores, treinos não realizados, o que obrigou esta SAD ao aluguer de instalações para treinos e jogos dos Sub-23 e um conjunto de muitas outras situações que hoje foram esquecidas. Também o relvado do Marcolino Castro foi visado pela Liga Portugal, que chegou, inclusive, a obrigar à intervenção de uma equipa externa face ao estado que este apresentava, o que só comprova a forma deficiente dos serviços do Clube.

9. Durante mais de sete meses tentámos resolver estas situações com o Clube e chegar a acordo, solicitando inúmeras reuniões e ficando sem resposta. A resposta, quando houve, foi sempre a intransigência ou simplesmente ignorar a SAD e a sua Administração.

10. O contrato de compra e venda de ações assinado a 02-10-2015 entre o Clube e a Tavistock, refere que o acionista Tavistock terá – como garantia dos orçamentos – que apresentar «uma garantia bancária ou outra forma de garante». Por outra forma de garante, poder-se-á entender outra forma de garantia. A Administração da SAD confirma que esta obrigação já foi cumprida no passado dia 17-09-2020, pelo que não se percebe, sequer, porque foi levantada essa questão.

11. As declarações públicas do Senhor Presidente da Direção são, no entender da SAD, contrárias ao interesse social da SAD, contrárias aos interesses do Clube enquanto acionista (desvalorizando o bom nome da sua participada), visam destabilizar a SAD e prejudicam a relação entre Clube e SAD.

12. Uma palavra de apreço aos sócios e adeptos do Clube Desportivo Feirense porque sabemos que nos estão agradecidos e que nos seguem sempre.

Finalizamos referindo que a SAD apenas quer paz, sossego, tranquilidade e muito sucesso desportivo. São palavras que sentimos e que dizemos com convicção. Todos devíamos pensar desta forma. E após uma vitória tão importante da nossa equipa e numa época em que todos devíamos lutar por um objetivo desportivo único, o protagonismo de uns e a sua preocupação pelo dinheiro é algo que nos entristece.

A Administração,

Santa Maria da Feira, 19 de setembro de 2020.»