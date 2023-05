A caminho dos 33 anos, Josué está como o vinho do Porto.

O médio português do Legia Varsóvia marcou e assistiu na goleada ao Jaggielonia Bialystok por 5-1, para a 32.ª jornada da Liga polaca.

Josué, que chegou aos 15 golos na presente época - máximo de carreira - fez o 1-1 aos 22 minutos na conversão de um livre direto que desviou na barreira e fez o passe para o 4-1 ao minuto 75, pouco antes de ser substituído.

Antes, teve também ação decisiva na bonita jogada do segundo do Legia.

Yuri Ribeiro também foi titular e alinhou o jogo todo. O Legia está no segundo lugar da Liga polaca com 63 pontos, menos oito (e mais um jogo) do que o já campeão RKS Raków.