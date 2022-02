O Portimão Estádio, recinto do Portimonense, é o que tem o melhor relvado até ao momento na I Liga portuguesa de futebol, com uma avaliação média de 4,91 de zero a cinco estrelas, de acordo com os dados oficiais da Liga, ao fim das 21 primeiras jornadas.

Segundo os dados da entidade que organiza a competição (faltam ainda os mais recentes dados da 22.ª jornada), o Estádio do Marítimo, no Funchal, surge no outro extremo da tabela, com a média mais baixa dos 20 estádios avaliados, com 3,14 estrelas.

O principal campeonato tem 18 equipas, mas constam 20 estádios na avaliação porque o Municipal de Leiria já foi casa emprestada para os primeiros jogos do Belenenses e o Estádio da Madeira, recinto do Nacional, também já foi casa emprestada para o Marítimo. Nota, ainda, para os 13 jogos que constam na avaliação do Estádio Capital do Móvel: o Paços só jogou em casa 11 vezes, mas o seu palco também serviu os primeiros dois jogos do Vizela.

Veja, na galeria associada, a classificação dos estádios, hierarquizados pela média, com referência ao acumulado de pontos e ao número de jogos que já receberam.