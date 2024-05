Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, alertou esta sexta-feira os seus jogadores, na véspera da receção ao AVS SAD, para a gestão de expectativas, que considerou fundamental para evitar a derrota no primeiro jogo do play-off de acesso à Liga 2024/25.

«Saber do valor do adversário é fundamental, respeitá-lo é fundamental e sabermos também que não são favas contadas, que vai ser difícil, que vai ser duro. Porque quem pensa que, porque nós somos da I Liga e eles são da II Liga, talvez por esse tipo de atitudes, de posturas e até de gestão de expectativas, se calhar por causa disso é que ultimamente as coisas não têm dado certo para a equipa da I Liga», disse Paulo Sérgio, em conferência de imprensa de antevisão à primeira mão do play-off.

O técnico lembrou que «são três anos consecutivos em que a equipa da II Liga leva este play-off de vencido», estatística que serve de reflexão para os algarvios.

«Também tem muito que ver com isso, com o estado anímico em que cada uma das equipas se encontra naquele momento, e também com a tal gestão das expectativas, quando se acredita que por se ser da I Liga vai ser mais fácil. Eu não acredito em nada disso e os atletas estão avisados dessa mesma forma», realçou.

Para Paulo Sérgio, o Portimonense vai ter pela frente «duas batalhas duras», que vai enfrentar de forma otimista, após ter trabalhado com confiança durante a semana pela forma como terminou o campeonato, ao vencer o dérbi algarvio em casa do Farense (3-1) na última jornada.

«Isso, em termos de confiança, foi ótimo, mas [é preciso] encarar da mesma perspetiva este jogo com o AVS. Não entra aqui na equação se é uma equipa que vem da II Liga ou se vem da Champions, porque nós só podemos trabalhar naquilo que controlamos, naquilo que são as nossas competências, e melhorá-las sempre, se possível, independentemente do adversário», referiu.

Mas, avisou, o Portimonense não pode «nem olhar para trás para aquilo que foi mal feito, nem embandeirar em arco com o que foi feito na última semana», e os jogadores têm de se apresentar «muito sérios, muito concentrados».

«Sabemos que isto são duas finais e obviamente que tudo muda. O AVS vai apresentar-se da melhor forma que puder, com muita ambição e com a expectativa de ter o segundo jogo para poder resolver em sua casa. E nós temos de estar atentos a tudo isso», finalizou Paulo Sérgio.

Portimonense recebe o AVS SAD neste sábado, pelas 19h45, no Estádio Municipal de Portimão, antes de visitar a Vila das Aves, no dia 2 de junho, à mesma hora.