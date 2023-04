Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, após a derrota no Dragão frente ao FC Porto:

«Ao intervalo disse aos jogadores que tínhamos de fazer melhor os movimentos em profundidade. E mudámos de três-dois para dois-três o esquema. Isso mudou a característica do ataque à profundidade, até porque a defesa muito subida do FC Porto permitia-nos isso. Ganhámos com o decorrer jogo mais tranquilidade para ter a bola. No primeiro tempo não tivemos isso.

Mesmo com dez, conseguimos ligar bastante o jogo e levar o jogo vivo até final. O Carlinhos traz outro perfume à equipa. Para além disso, tivemos aquele canto no fim, que fiquei muito insatisfeito por não ter sido batido com mais qualidade. Porque é sempre uma grande oportunidade.»

«Perdemos aqui por 1-0 e a sequência de derrotas tem-nos deixado uma grande amargura. Não estou satisfeito com a posição em que estamos. Mas não olho para a classificação e para os jogos dos outros.»