A equipa do FC Porto treinou esta quarta-feira no Olival, já com todos os internacionais de regresso, entre os quais os portugueses Diogo Costa, Pepe, João Mário ou Francisco Conceição, que jogaram na véspera, além de Alan Varela, Mehdi Taremi, Jorge Sánchez, Wendell, Pepê e Galeno.

Marcano e Zaidu continuam lesionados e realizaram apenas tratamento, enquanto Nico González voltou a fazer treino integrado condicionado.

O FC Porto treina novamente na quinta-feira, às 16h00.

O próximo compromisso dos dragões está marcado para sábado, em casa do Estoril (20h30).