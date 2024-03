André Villas-Boas oficializou, na tarde desta terça-feira, a candidatura à presidência do FC Porto. No museu do clube, e perante Lourenço Pinto, o antigo treinador dos dragões apresentou 2170 assinaturas do movimento «Só Há um Porto».

Além disso, Villas-Boas confirmou os escolhidos para integrarem os Órgãos Sociais: António Tavares (Mesa da Assembleia Geral), Angelino Ferreira (Conselho Fiscal e Disciplinar) e Fernando Freire de Sousa (Conselho Superior).

Salientando que o alvoroço em torno das eleições no FC Porto revela vivacidade entre os sócios, André Villas-Boas falou aos jornalistas.

«É um momento especial, de grande importância. O clube e os associados estão vivos, têm voz no futuro do FC Porto», começou por dizer, à saída do museu.

Aproveitando a ocasião para fazer um «convite ao voto», André Villas-Boas diz-se «confiante, com um apoio crescente», mas também lembra da obrigatoriedade de os sócios regularizarem a quota de março.

«Nestas eleições há duas candidaturas muito fortes: uma vinculada à continuidade, ao legado histórico de Jorge Nuno Pinto da Costa; e a nossa, que apresenta soluções modernas, de futuro», rematou.

Questionado sobre o mais recente incidente que envolve Sérgio Conceição, o candidato à presidência dos dragões diz confiar na palavra do treinador, até porque, argumenta Villas-Boas, Conceição é «um homem de palavra, de carácter».

As eleições no FC Porto estão agendadas para 27 de abril (sábado), na véspera do clássico com o Sporting. O ato eleitoral decorrerá no Estádio do Dragão.