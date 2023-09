O presidente da Câmara Municipal do Porto enfatizou, esta quinta-feira, que a «opacidade no desporto atrai os piores e afasta os melhores, e elogiou iniciativas que promovem a reflexão e a transparência.

Rui Moreira participou na sessão de abertura de um debate sobre integridade no desporto realizado no Palácio da Bolsa, como parte do Sport Integrity Week 2023, um evento promovido pela SIGA (Sport Integrity Global Aliance) em 35 cidades de 21 países.

Rui Moreira referiu-se à conferência, que conta com vários agentes desportivos e aborda os desafios relacionados com a integridade no desporto, destacando que é «muito gratificante receber uma conferência em que se pugna pela ética».

Emanuel Medeiros, diretor executivo da SIGA - organização mundial dedicada à promoção da integridade no desporto - estabeleceu um paralelo entre os valores da cidade do Porto, conhecida como 'mui nobre, leal e invicta', e os da sua organização.

A conferência, que conta com a participação de oradores ligados à indústria desportiva e justiça, abre espaço para o debate sobre as melhores práticas em integridade e transparência no desporto, bem como na sua governação, promovendo a cultura de um ecossistema desportivo sustentável e confiável.