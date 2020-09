O futebolista português André Gomes foi dispensado este domingo da seleção nacional, após ter sido dado como inapto pelos responsáveis de saúde da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), referiu a entidade, em comunicado.

O jogador de 27 anos é baixa na comitiva nacional e não viaja para a Suécia esta tarde, onde a equipa das quinas defronta os nórdicos, em Solna, na terça-feira, para a segunda jornada da Liga das Nações.

O médio do Everton ainda treinou no Estádio do Bessa, esta manhã, tal como Cristiano Ronaldo e todos os que iniciaram o jogo ante a Croácia na condição de suplente.

A seleção saiu da unidade hoteleira onde estava instalada, na cidade do Porto, junto ao Estádio do Bessa, pelas 14 horas, rumo ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, para a partida de avião rumo à Escandinávia.