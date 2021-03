A Federação Protuguesa de Futebol anunciou este sábado que Luís Neto foi chamado por Fernando Santos ao grupo da Seleção Nacional para substituir o lesionado Pepe.

O central do FC Porto foi dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance da FPF após lesão sofrida ao serviço do FC Porto, no jogo disputado este sábado em Portimão.

Portugal defronta, dia 24, em Turim, o Azerbaijão, dia 27 a Sérvia, em Belgrado, e dia 30 o Luxemburgo, na Cidade do Luxemburgo.