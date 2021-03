Pragmático como sempre, Fernando Santos garantiu esta terça-feira que o foco da Seleção Nacional está, somente, na qualificação para o Mundial 2022, isto quando faltam cerca de três meses para o Euro 2020.

Em conferência de imprensa, o selecionador nacional rejeitou a ideia de que a convocatória para os jogos deste mês frente a Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo sejam um antecâmara para o Europeu do verão.

«Para já, só temos uma competição. Só falaremos do Europeu em maio. Agora é o apuramento para o Mundial. É a primeira vez que teremos três jogos oficiais para a qualificação para Mundial. Temos de focar-nos em preparar bem os jogadores», começou por dizer.

«O campeonato da Europa não tem nada a ver com isto. Aí já lá estamos e no momento certo abordaremos essa questão. Obviamente que isto é uma anormalidade [o facto de iniciar a qualificação para o Mundial antes de disputar o Euro], mas não vale a pena encontrar desculpas, é o que é. Os jogadores sabem que só há um foco: a qualificação para o Campeonato do Mundo», garantiu.

Fernando Santos voltou a demonstrar pragmatismo quando questionado se vai poder contar com Pepe e José Fonte, agora com 38 e 37 anos, respetivamente, para o Mundial de 2022.

«Temos de pensar é agora. Ninguém vai preparar a fase final do Campeonato do Mundo sem estar apurado. Estarmos a contar que vamos lá estar é perigoso. O melhor é estarmos lá.»

O treinador de 66 anos congratulou ainda os atletas portugueses medalhados recentemente nos Europeus de atletismo, a Seleção de andebol por se ter apurado para os Jogos Olímpicos e o FC Porto, por ter eliminado a Juventus nos oitavos de final da Liga dos Camopeões.