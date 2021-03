Pepe foi obrigado a sair aos 25 minutos do jogo entre o FC Porto e o Portimonense, no Algarve. Após um passe lateral, o internacional português apresentou queixas na perna esquerda e deu o lugar a Diogo Leite.



Sérgio Conceição revelou que o central de 38 anos ressentiu-se de uma lesão no gémeo. «Vamos avaliar amanhã. Vamos ter algum tempo e ver se está apto. Tem sentido incómodo no gémeo de há semanas a esta parte e ressentiu-se», limitou-se a dizer, na conferência de imprensa após o jogo.



Lembre-se que Pepe faz parte da convocatória do selecionador nacional Fernando Santos, para os compromissos contra Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo.