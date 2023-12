O canoísta Fernando Pimenta e a atleta Auriol Dongmo foram eleitos atletas do ano de 2023 pelo CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto.

Fernando Pimenta, de 34 anos, viveu novo ano de várias conquistas, com destaque para as três medalhas conquistadas nos Mundiais de Duisburgo, na Alemanha: ouro em K1 1.000 metros, prata em K1 5.000, e bronze em K1 500.

O canoísta do Benfica sucede ao atleta Pedro Pablo Pichardo, recordista português do triplo salto, na lista de vencedores do prémio, que vai na quarta edição. Quanto a Auriol Dongmo, a lançadora de 33 anos volta a arrecadar a distinção.

A atleta do Sporting foi quarta classificada nos Mundiais de Budapeste, a melhor classificação de um português na competição, tendo ainda conquistado a medalha de ouro nos Europeus de pista coberta, em Istambul.

Auriol Dongmo, que já alcançou a marca de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024, vai estar afastada das pistas por alguns meses, devido a uma lesão sofrida na perna num treino, que a obrigou a ser submetida a uma intervenção cirúrgica.

A eleição resulta dos votos de um júri composto por jornalistas, dirigentes e personalidades influentes do desporto, a partir de uma lista com cinco nomes masculinos e cinco nomes femininos.