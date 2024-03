Carlos Queiroz falou, esta terça-feira, sobre o momento de «consistência e estabilidade» que Portugal atravessa, na caminhada para o Euro 2024.

O antigo selecionador nacional foi homenageado com o prémio «carreira», na gala do jornal «O Gaiense», e à margem dessa mesma cerimónia abordou as hipóteses da formação das quinas sair vitoriosa neste Campeonato da Europa.

«Estamos no bom caminho, num momento de consistência e estabilidade e com aquela pontinha de sorte, temos todas as condições para trazer mais um sucesso para a seleção portuguesa e para o futebol português em geral», confessou o técnico.

Carlos Queiroz deixou ainda elogios à forma como Portugal tem dado espaço aos mais novos para aparecerem na seleção principal, de forma a «aproveitar para olhar para a frente», mas «sem nunca descuidar o presente».