O defesa Gonçalo Inácio reagiu à entrada na lista de convocados de Fernando Santos para a qualificação para o Mundial2022. O central de 20 anos partilhou nas redes sociais a lista de convocados com a mensagem «Um enorme orgulho».

O nome de Gonçalo Inácio aparece pela primeira vez na convocatória da seleção A, tendo estado entre os 40 nomes equacionados para o Euro2020. O jovem jogador tornou-se opção na defesa do Sporting na época 2020/21, escolhido por Ruben Amorim para integrar a pré-época dos «leões». Na terceira jornada do campeonato, Inácio estreou-se na equipa principal, frente ao Portimonense.

O defesa só se tornou titular no trio de centrais do Sporting a partir de fevereiro, tirando o lugar a Neto. Não entrou na lista de chamados por Rui Jorge para o Europeu de sub-21, mas, depois de 29 jogos e três golos pela equipa principal do campeão nacional, vai contar para Fernando Santos nos próximos jogos da seleção portuguesa.

Portugal recebe a Irlanda a 1 de setembro, no Estádio do Algarve, jogando seis dias depois em Baku frente ao Azerbaijão. Dia 4 de setembro a equipa lusa joga um particular na cidade húngara de Debrecen, com o Qatar, o anfitrião do Mundial2022.