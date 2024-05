Ruben Amorim e Viktor Gyökeres foram eleitos, pela CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto - como melhor treinador da Liga e melhor jogador do ano, respetivamente.

Os prémios foram anunciados esta segunda-feira, com o técnico português a ser recompensado pela conquista do campeonato nacional e o avançado sueco pela fantástica época 2023/24 que fez. João Neves, médio de 19 anos do Benfica, foi galardoado com o prémio de revelação da temporada.

Relativamente à II Liga, Tiago Margarido, treinador do Nacional, foi premiado por ter subido a equipa madeirense de volta ao primeiro escalão. Nenê, do AVS, marcou 23 golos e foi o melhor jogador da II Liga. João Costa do Alverca, campeão da Liga 3, marcou 22 golos e foi o melhor do escalão.

No que toca ao futebol feminino, Kika Nazareth, tetracampeã pelo Benfica, recebeu o prémio da CNID. No estrangeiro, Rúben Dias e Jorge Jesus foram distinguidos como melhores estrangeiros.

Noutros desportos, a atiradora Maria Inês Barros e Diogo Ribeiro, campeão do mundo nos 50 e 100 metros mariposa, foram considerados atletas do ano, eles que vão representar Portugal nos Jogos Olímpicos de Paris.

Messias Baptista e João Ribeiro, ambos canoístas do Benfica, foram gratificados como a equipa do ano. Miguel Monteiro, do lançamento do peso, foi o melhor atleta paralímpico.

Por fim, Carlos Lopes, antigo atleta português e medalha de ouro na maratona dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 1984, vai ser homenageado na cerimónia de segunda-feira, em Viseu, às 15h30.