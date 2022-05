Dário Essugo, jogador da selecão nacional sub-17, em declarações no final da eliminação de Portugal do Europeu, após perder com a França no desempate através de grandes penalidades:

«O golo teria sabido melhor se tivéssemos ganhado. Mas, sinceramente, mais do que tristeza, hoje sinto um enorme orgulho neste grupo de trabalho. Este grupo mostrou hoje, aqui, aquilo que vale, o esforço que fizemos hoje, a capacidade de sacrifício que demonstrámos depois de apenas dois dias de recuperação.

Acho que só podemos estar orgulhosos. Conseguimos demonstrar que merecíamos estar na final. Podia ter dado tanto para um lado como para o outro. Acho que neste torneio ficou demonstrado que há talento e isso é muito bom para nós, para Portugal, e essa é a imagem que fica, que deixamos no torneio.»