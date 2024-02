Cinco meses para fervilhar aquele «friozinho na barriga». Portugal abrirá junho com triplo compromisso, tendo em vista a preparação do Europeu deste ano, que se disputará na Alemanha. A 4 de junho, às 19h45, a seleção nacional recebe a Finlândia, em Alvalade.

Uma semana mais tarde, a 11 de junho, de novo às 19h45, os comandados de Roberto Martínez recebem a República da Irlanda, naquele que será o regresso ao Municipal de Aveiro.

A estas duas partidas, anunciadas esta terça-feira pela Federação Portuguesa de Futebol, junta-se o encontro com a Croácia, a 8 de junho (17h45), no regresso ao Estádio Nacional do Jamor.

Em março, Portugal defrontará a Suécia, no dia 21, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. Depois, a seleção das «quinas» visita a Eslovénia a propósito do jogo agendado para dia 26.

De lembrar que Portugal integra o Grupo F do Europeu, juntamente com Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C do play-off de apuramento, que será disputado entre Geórgia, Luxemburgo, Grécia e Cazaquistão. O Euro decorre entre 14 de junho e 14 de julho.