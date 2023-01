Depois de Sérgio Conceição, também Paulo Fonseca demonstrou apoio a Roberto Martínez, o treinador escolhido pela Federação Portuguesa de Futebol para ser o novo selecionador nacional.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Brest, o técnico do Lille admitiu que a tarefa de escolher o sucessor de Fernando Santos não era fácil e garantiu que está com Martínez.

«Hoje é o meu treinador. Estou com o Roberto Martínez. Não é fácil neste momento a Federação Portuguesa de Futebol escolher um treinador. O presidente escolheu o Roberto e penso que todos os portugueses devem estar com o novo treinador», afirmou.

O Lille, refira-se, defronta esta quarta-feira o Brest, a partir das 18h00, em jogo da 18.ª jornada da Ligue 1.