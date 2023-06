Nos treinos de futebol – nos poucos que são abertos -, normalmente existem dois grupos distintos: os guarda-redes… e os outros.

E costuma ser esse o hábito também na seleção. E Roberto Martínez até defendeu que isso acontece num determinado contexto.

Mas nesta sexta-feira, véspera do jogo com a Bósnia, da terceira jornada da fase de apuramento para o Europeu, um detalhe chamou a atenção.

Ao contrário do que é hábito, os guarda-redes não trabalharam à parte do restante grupo de jogadores durante os 15 minutos abertos à comunicação social.

Em vez de estarem afastados a realizar trabalho específico, Diogo Costa, Rui Patrício e José Sá realizaram a curta corrida de aquecimento, os exercícios de ativação e até os primeiros exercícios com bola, que consistiram numa espécie de «meeinho» em três grupos.

O facto pode ter sido uma casualidade, mas também pode significar que Martínez quer os guarda-redes mais envolvidos no momento de construção e que tem a preocupação de trabalhar isso em contexto de treino e não apenas nas «peladinhas».

De resto, referir que todo o grupo treinou no relvado da Cidade do Futebol, à exceção de Gonçalo Ramos, avançado do Benfica que foi dispensado minutos antes do início da sessão devido a uma lesão na coxa direita.