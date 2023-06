Bruno Fernandes está a viver uma experiência distinta do que têm sido os seus últimos anos desde a chegada de Roberto Martínez ao comando da seleção portuguesa.

Mais habituado a jogar em sistemas de três médios tanto nos clubes, como na seleção, o jogador do Manchester United foi titular nos dois primeiros jogos de Martínez por Portugal, sendo que o técnico espanhol joga num sistema de 3-4-3.

Mas para Bruno Fernandes isso não parece ser um problema. Desde que o seu lugar seja… dentro do campo.

«Tenho ocupado uma posição diferente, mas semelhante no que me é pedido. Temos jogadores muito inteligentes e conseguimos criar rotação muito grande, por exemplo com o Bernardo, como no último jogo. Como jogamos os dois nas duas posições, fomos trocando várias vezes e isso dificulta a marcação», disse na conferência de antevisão ao jogo com a Bósnia.

«O mais importante são as dinâmicas. Não me sinto mais preso, apesar de jogar em zonas mais recuadas. Eu gosto de jogar é dentro do retângulo verde, onde o treinador achar que posso ajudar. Este ano no Man. Utd até joguei a seis e nunca o tinha feito», acrescentou.