Roberto Martínez elogiou nesta sexta-feira Toti Gomes, o jogador que foi a grande novidade da convocatória para os jogos com a Bósnia e a Islândia.

Na antevisão à partida com a seleção balcânica, o selecionador nacional admitiu ter sido surpreendido pelo defesa do Wolverhampton.

«É um jogador diferente dos outros centrais. Para jogar com três centrais, precisamos do perfil do Gonçalo Inácio e do Diogo Leite, mas também precisamos do do Toti, que é diferente. E gostei muito de trabalhar com ele. Tem mais potencial do que eu achava quando vi os jogos dele pelo Wolverhampton», declarou.

Ainda assim, a avaliar pelas palavras de Martínez, o jogador de 23 anos não deverá ser titular frente à Bósnia, neste sábado.

«Acho que temos seis centrais de alto nível. Ele precisa de mais tempo para conhecer os nossos conceitos, mas foi uma surpresa muito, muito agradável», resumiu.