O selecionador nacional, Fernando Santos, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com a Suécia, da 4.ª jornada da Liga das Nações, em Alvalade e que terminou com triunfo português por 3-0. A seleção lidera o grupo juntamente com a França:

«Insatisfeito, insatisfeito não direi totalmente. Entrámos bem, equipa organizada, muita velocidade, variabilidade, que forçou a Suécia a abrir espaço. Até aos 20/25 minutos respondemos bem. Não deixámos a Suécia meter o seu poderio atlético. Se tiver capacidade de ter bola, leva o adversário para trás e com espaço aéreo, segundas bolas, eles são muito fortes. Não tem a ver com serem altos e loiros, não tem nada a ver. Nessa fase, tivemos dificuldades em ganhar segundas bolas e juntar linhas para isso. Mesmo as que podíamos ter ganho, aqui e acolá também não conseguimos. Os últimos dez minutos da primeira parte controlámos melhor de novo. Quando o fizemos, os suecos tiveram mais dificuldades. Se fosse 3-1 ao intervalo não seria errado, porque eles também tiveram oportunidades.»

«Na segunda parte, o jogo foi diferente, acho que entrou cansaço anímico porque a semana foi atípica. Não fiz um treino que estivesse programado, tivemos de alterar. Isto tem peso, no trabalho, nos jogadores. A equipa soube sofrer e não deixou de procurar o terceiro golo. A Suécia em bolas fora, cantos, criou situações complicadas. Nós em contra-ataque e numa de ataque envolvente criámos e o Jota fez o 3-0. Só não fica frente a esta equipa da Suécia porque nunca desiste. Se se recordarem, perdemos com eles na Madeira deste modo.»

«A decisão vai ficar no Portugal-França. O que eu disse foi que os jogos com a Suécia vão ser muito importantes. Neste grupo, aqui há uma componente maior. Porque o último desce de divisão e ninguém quer sair da elite dos 16 melhores da Europa. Por isso, disse que a Suécia vai à procura de pontos. A vitória de Portugal, mas essencialmente a da França na Croácia mantém a Suécia na luta para não descer. Agora, o jogo decisivo é teoricamente o da França. Uma vitória define o primeiro lugar, uma não vitória deixa tudo e aberto.