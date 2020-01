A Plataforma de Proteção de Denunciantes na África (PPLAAF) confirmou, esta terça-feira, a receção dos dados do hacker português Rui Pinto relacionados com as recentes revelações sobre a fortuna da empresária angolana Isabel dos Santos.

Numa nota oficial, a PPLAAF frisa que «a fonte do Luanda Leaks é o denunciante Rui Pinto» e que os dados foram confiados à plataforma pelo português, «que queria expor atividades ilegais ou contrárias ao interesse público».

Na segunda-feira, os advogados de Rui Pinto revelaram que o seu cliente entregou à PPLAAF, em 2018, um disco rígido com os dados em causa.

De recordar que Rui Pinto, criador do Football Leaks, vai responder em Portugal, em julgamento, no âmbito deste último caso, por 90 crimes, entre eles os de acesso ilegítimo, acesso indevido, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão. Encontra-se em prisão preventiva desde março de 2019.

