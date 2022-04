O antigo médio do Manchester United, Paul Scholes, não gostou do comportamento do treinador do Arsenal, Mikel Arteta, no encontro deste sábado, que terminou com o triunfo dos gunners (3-1).

Por volta da meia hora de jogo, o técnico espanhol aproximou-se do monitor do vídeo-árbitro e reclamou de forma intensa, ao ver as imagens, enquanto o juiz Craig Pawson revia o lance em que Bukayo Saka foi derrubado dentro da grande área por Alex Telles. Posteriormente, o árbitro deu razão às queixas de Arteta e apontou para a marca de grande penalidade.

«Não achei que fosse falta», disse Scholes à Premier League Productions, citado pelo Daily Mail.

«A única razão pela qual o lance devia ir ao VAR era se fosse um erro claro e óbvio. Acho que [o comportamento de] Arteta ali é uma desgraça. Não o deviam deixar fazer aquilo. Até se aproxima dos adeptos para tentar influenciar o árbitro, tal como todos os jogadores que estão ali à volta. Não devia ser permitido, mas é um lance desajeitado do Alex Telles», observou.

O antigo internacional inglês confessou ainda que o balneário dos red devils está em baixo. «Tive uma conversa rápida com o Jesse [Lingard] no outro dia e tenho a certeza que ele não se vai importar se eu disser que o balneário é um desastre», atirou.

O momento em que Arteta protesta junto ao VAR: