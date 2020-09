Com um golo de Edward Nketiah a cinco minutos do final, o Arsenal garantiu uma difícil vitória sobre o vizinho West Ham e segue, de braço dado com o Everton e o Crystal Palace, no topo da classificação da Premier League, quando estão disputadas duas jornadas da liga inglesa.

Os gunners entraram melhor no dérbi londrino e chegaram à vantagem, aos 25 minutos, depois de uma desmarcação, no limite, de Aubameyang que depois cruzou milimetricamente da esquerda para a cabeça de Lacazette que só teve de encostar. A posição do avançado gabonês ainda foi analisada pelo VAR, mas o golo acabou por ser validado.

A equipa da casa perdeu, no entanto, a vantagem mesmo a fechar a segunda parte, sucumbindo a uma transição rápida dos hammers, com Ryan Fredericks a descer pelo corredor direito e a cruzar para a finalização de Michail Antonio com a defesa da casa a falhar em toda a linha.

O jogo seguiu equilibrado na segunda parte e o Arsenal só conseguiu recuperar a vantagem, aos 85 minutos, num bom lance do ataque da equipa, ao primeiro toque, com Daniel Ceballlos, já na etapa fina, a servir Edward Nketiah para o golo da vitória.

Depois do triunfo, na ronda inaugural, sobre o Fulham (3-0), a equipa comandada por Mike Arteta soma o máximo de pontos em duas rondas, enquanto o West Ham está no lado oposto da classificação, ainda sem pontos.

Confira os golos deste jogo: