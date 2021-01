O Manchester City cimentou este sábado a liderança da Premier League, ao vencer na receção ao aflito Sheffield, por 1-0, em jogo da 21.ª jornada.

Com Bernardo Silva e Rúben Dias no onze (João Cancelo não saiu do banco), os citizens resolveram a partida logo aos nove minutos: Ferran Torres assistiu Gabriel Jesus e o brasileiro marcou o único golo do jogo.

O golo de Gabriel Jesus:

O City soma agora oito vitórias consecutivas é agora líder da tabela classificativa (ver aqui) com 44 pontos, mais quatro do que o Manchester United. Já o Sheffield está em último, com apenas oito pontos.

Sorte diferente teve a armada lusa do Wolverhampton, que perdeu 1-0 na deslocação ao terreno do Crystal Palace.

Em Londres, Rui Patrício, Nélson Semedo, João Moutinho, Pedro Neto e Podence foram lançados de início por Nuno Espírito Santo e viram Eberechi Eze fazer o único golo do encontro à hora de jogo.

Vitinha, emprestado pelo FC Porto, e Fábio Silva foram depois lançados por NES, mas não conseguiram alterar o rumo dos acontecimentos.

Já o Fulham empatou em casa do West Bromwich Albion, 2-2, com um português em destaque: Ivan Cavaleiro.

O extremo formado no Benfica entrou aos 72 minutos e cinco minutos depois fez o 2-2 final, a passe de Reed. Antes, tinha marcado para a formação londrina Bobby Reid, aos dez minutos.

Para o WBA, marcaram Bartley (47m) e Matheus Pereira (66m), antigo jogador do Sporting.

Mais cedo, o Everton perdeu 2-0 na receção ao Newcastle, com dois golos de Callum Wilson, aos 73 e 90+3 minutos.

Nos toffees, André Gomes foi lançado aos 63 minutos, ao passo que o guarda-redes João Virgínia não saiu do banco.