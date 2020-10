Diogo Jota voltou a marcar, o Liverpool bateu o Sheffield United por 2-1 e juntou-se ao vizinho Everton no topo da classificação.

Com Alisson de volta à baliza, o jogo não começou da melhor maneira para a equipa de Jürgen Klopp que permitiu que o adversário se adiantasse no marcador aos dez minutos, na sequência de uma grande penalidade convertida por Sander Berge. Um penálti que resulta de uma falta de Fabinho sobre McBurnie sobre a linha da grande área. O árbitro assinalou livre direto, mas depois de rever as imagens, apontou mesmo para a marca dos onze metros.

Um golo que obrigou a equipa da casa a acelerar o jogo à procura do empate, mas antes disso, os visitantes reclamaram nova grande penalidade, por alegada mão na bola de Robertson. O VAR voltou a ser chamado para analisar uma alegada falta sobre Salah na área, e mais uma vez na área do Liverpool para analisar um alegado puxão a Oli McBurnie.

Já perto do intervalo, o Liverpool conseguiu um lance limpo, com espaço, cruzamento largo da direita, Mané cabeceia para defesa apertada do guarda-redes do Sheffield United e, na recarga, Firmino atirou a contar.

O Liverpool entrou melhor na segunda parte, mais pressionante, com mais bola, obrigando os visitantes a recuar em toda a linha. Salah viu um golo anulado por estar ligeiramente adiantado, mas logo a seguir, aos 3 minutos, Diogo Jota assinou o golo da reviravolta. Bom trabalho de Sadio Mané sobre a esquerda e cruzamento largo para o internacional português marcar de cabeça entre os centrais.

Diogo Jota tinha marcado na estreia na Premier League, frente ao Arsenal e, pelo meio, marcou mais dois golos na vitória da Seleção nacional sobre a Suécia (3-0).

Em vantagem, o Liverpool serenou o jogo e controlou até final, garantindo três preciosos pontos, numa ronda em que Manchester United empataram sem golos. Um triunfo que coloca as duas equipas de Liverpool no topo da classificação, com o Liverpool a somar os mesmos pontos do que o Everton.