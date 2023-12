O sensacional Brighton voltou a surpreender, agora o Tottenham, com uma vitória por 4-2, no Falmer Stadium, em jogo 19.ª jornada da Premier League, integrada no tradicional Boxing Day que se segue ao Natal.

A equipa comandada por Roberto De Zerbi esteve mesmo a vencer a equipa londrina com um escandaloso 4-0, antes dos Spurs terem tornado a diferença mais lisonjeira nos instantes finais do jogo.

Com uma eficácia tremenda, a equipa da casa chegou ao intervalo já a vencer por 2-0, com um golo de Hinshelwood (11m) e um penálti convertido por João Pedro (23m). Já na segunda parte, o Brighton repetiu a dose, com mais um golo do defesa colombiano Estupiñán e mais um penálti convertido pelo brasileiro João Pedro.

Os números já roçavam a escândalo nesta altura, mas a equipa de Pedro Porro e companhia ainda conseguiu atenuar a diferença, com dois golos nos instantes finais, o primeiro do argentino Alejo Véliz (81m) e o segundo, com assistência do antigo jogador do Sporting, por Bem Davis (86m).

Com esta vitória, o Brighton sobe até ao oitavo lugar, com 30 pontos, apenas menos seis do que o Tottenham, que é quinto.

