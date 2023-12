O Wolverhampton goleou, fora de casa, o Brentford por 4-1 e somou a segunda vitória consecutiva na Premier League. José Sá, Toti Gomes e Nélson Semedo foram titulares nos Wolves, enquanto Pedro Neto não saiu do banco de suplentes.

Lemina adiantou a equipa de Gary O´Neil, aos 13 minutos, e no minuto seguinte Hee-Chan Hwang dobrou a vantagem dos lobos. Numa fase absolutamente louca do jogo, Wissa ainda reduziu aos 16 minutos, confirmando o terceiro golo... em três minutos.

Hee-Chan Hwang, no entanto, bisou e o Wolverhampton foi a vencer por 3-1 para o intervalo. Bellegarde, que tinha entrado para o lugar do lesionado Hee-Chan Hwang, confirmou o triunfo dos Wolves aos 79 minutos.

Com este triunfo, após a vitória na jornada anterior sobre o Chelsea, equipa de Gary O´Neil está no décimo primeiro lugar da Premier League, com 25 pontos. Já o Brentford ocupa o décimo quarto posto, com 19 pontos.

Ora o Chelsea, precisamente, que esta quarta-feira voltou ao triunfos, ao vencer o dérbi londrino com o Crystal Palace por 2-1, num jogo em que não contou com o lesionado Enzo Fernández.

Mudryk marcou o primeiro para o Chelsea aos 13 minutos, mas em cima do intervalo Olise fez o 1-1. Contudo, Madueke, aos 88 minutos e na sequência de uma grande penalidade, deu o triunfo muito suado e arrancado do fundo da alma aos Nlues.

A equipa de Mauricio Pochettino ocupa o décimo lugar do campeonato, com 25 pontos. O Crystal Palace está na décima quinta posição, com 18 pontos.