O Liverpool apurou-se esta noite para as meias-finais da Taça da Liga, com uma vitória contundente na receção ao West Ham, por 5-1.

Com um onze mais alternativo (e sem Diogo Jota, lesionado), os reds adiantaram-se no marcador por intermédio por um dos melhores jogadores da temporada até aqui: Szoboszlai, aos 28 minutos, fez o 1-0 com um golaço do meio da rua, a fazer lembrar Steven Gerrard.

Curtis Jones fez o 2-0 aos 56 minutos, servido por Darwin Núñez, e a seguir Jurgen Klopp, técnico do clube de Anfield, fez três substituições de uma assentada – pôs, por exemplo, Trent Alexander-Arnold e Salah em campo.

Cody Gakpo fez o terceiro aos 71 minutos, antes de Bowen reduzir para o West Ham a 13 minutos dos 90, com um grande golo.

Nos últimos dez minutos, Alexander-Arnold fez aquilo que sabe fazer melhor, assistir, e em dose dupla, para os golos de Salah e Curtis Jones (mais um).

Nas meias-finais, o Liverpool vai defrontar o Fulham, de Marco Silva. O outro jogo é entre o Middlesbrough e o Chelsea.