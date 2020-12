José Mourinho ficou muito satisfeito com a exibição do Tottenham na vitória no dérbi com o Arsenal (2-0), mas houve um jogador dos Spurs que o técnico destacou acima de todos os outros. O treinador português já tinha elogiado o fenomenal golo do sul-coreano Son, mas quem encheu verdadeiramente as medidas ao técnico foi o dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg.

«Antes de tudo, o Pierre é muito inteligente. Lê o jogo muito bem e, um dia, vai ser treinador, de certeza absoluta», começou por auspiciar o treinador português em relação ao reforço que o Tottenham foi contratar ao Southampton, no verão passado, por 15 milhões de libras.

No dérbi com o Arsenal, o médio fez mais passes (44), mais passes no campo adversário (15) e mais interceções (3) do que qualquer outro jogador dos Spurs. «É um chato, sempre a fazer perguntas sobre como fazer isto ou aquilo. No relvado, lê as situações de jogo muito bem e os jogadores em seu redor ficam muito compactos, lêem o jogo com ele», prosseguiu Mourinho.

Não é comum Mourinho falar individualmente de um jogador, mas os elogios ao médio de 25 anos não se ficaram por aqui. «Fisicamente é muito forte e tecnicamente é melhor do que as pessoas pensam. Por vezes julgam que um jogador com boa técnica é o que faz passes de calcanhar. Um jogador que seja bom tecnicamente é um jogador que cumpre a sua missão de forma fantástica. A simplicidade dele é genial», acrescentou.

Mourinho está tão contente com Hojbjerg que até acabou por dar os parabéns ao presidente dos Spurs pela sua contratação. «É aquele tipo é tão simples em tudo o que faz, que se torna um jogador fenomenal. Parabéns, presidente Levy», destacou ainda o treinador português.