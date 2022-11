O Newcastle recebeu e venceu o Chelsea em St. James Park por 1-0, resultado que lhe permitiu subir até ao terceiro lugar da classificação da Premier League, ficando a apenas dois pontos do campeão Manchester City e a quatro do líder Arsenal que joga ainda este sábado frente ao Wolverhampton. A equipa de Stamford Bridge, depois da derrota no dérbi com os gunners, sofre novo desaire e cai para o oitavo lugar, já a oito pontos do Tottenham que ocupa o último lugar do apetecido top-4 da liga inglesa.

Um jogo equilibrado, mas com claro ascendente dos Magpies que, apesar da repartição na posse de bola, foram sempre mais acutilantes do que o adversário e somaram o dobro dos remates (10-5). A equipa da casa conseguiu impor-se no meio-campo, com Bruno Guimarães em plano de destaque, colocando uma pressão alta sobre os Blues que iam procurando responder com transições rápidas.

A primeira parte terminou com uma enorme assobiadela dos adeptos do Newcastle, depois de um cruzamento de Dan Burn ter atingido o braço de Trevoh Chalobah na área, mas o árbitro, depois de consultar o VAR, nada assinalou.

O golo que ditou o resultado final acabou por chegar já na segunda parte, aos 67 minutos, com Miguel Almiron, à entrada da área, a servir Joe Willock que bateu Mendy. O jogo seguiu tenso até ao final, com o Chelsea à procura do empate e acabou com confusão no relvado, depois de um desentendimento entre Dan Burn e o alemão Kai Havertz que tiveram de ser afastados pelos companheiros de equipa.

O Newcastle sobe, assim, até ao terceiro lugar e destaca-se à frente do Tottenham, Manchester United, Liverpool, Brighton e Chelsea. A equipa londrina, por seu lado, continua em queda livre, com a quarta derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições.