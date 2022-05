Poucas horas depois de confirmado o regresso do Nottingham Forest à Premier League, depois da vitória no play-off sobre o Huddersfield Town (1-0), o proprietário do histórico clube, Evagelos Marinakis, também proprietário do Olympiakos, prometeu aos adeptos que vai investir na equipa.

«Como disse há cinco anos, colocámos o Nottingham Forest no seu lugar. Mas agora queremos mais. Agora que estamos na Premier League queremos chegar o mais alto possível. Vamos dar todas as possibilidades à equipa e contratar bons jogadores», destacou o dirigente grego.

Despromovido em 1999, o Nottingham Forest, que ganhou duas Taças dos Campeões (1979 e 1980), venceu a Premier League em 1978.