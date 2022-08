O Arsenal venceu fora o Bournemouth por 3-0 e somou a terceira vitória em três jogos desta edição da Liga inglesa.

Com o ex-FC Porto Fábio Vieira no banco durante o jogo todo (ainda não se estreou pela nova equipa), Martin Odegaard inaugurou o marcador aos 5 minutos na recarga a um remate de Martinelli, na conclusão de uma jogada que começou com uma excelente iniciativa individual de Gabriel Jesus.

Aos 11 minutos, Odegaard chegaria ao bis. Gabriel Jesus recebeu da direita e preparava-se para rematar, mas o norueguês chegou primeiro e atirou a contar para o 2-0.

O terceiro dos Gunners chegou já na segunda parte. Aos 54m, William Saliba assinou o golo da tarde: um remate colocadíssimo de pé esquerdo que motivou mesmo um ajoelhar de espanto de Zinckenko, companheiro de equipa do defesa internacional francês, acabado de apontar o segundo golo da carreira profissional a nível de clubes e o primeiro pelo Arsenal.

Com este resultado, o Arsenal chega aos 9 pontos e é líder da Premier League.