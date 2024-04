O Manchester City goleou esta quarta-feira o sensacional Aston Villa por 4-1, com um hat-trick de Phil Foden que permite à equipa de Pep Guardiola seguir na discussão pelo título, com apenas menos um ponto do que o novo líder Arsenal, que bateu o Luton por 2-0, e com os mesmos pontos do que o Liverpool que joga ainda esta quinta-feira diante do último classificado.

Com Rúben Dias e Bernardo Silva no onze inicial, a grande surpresa acabou por ser a ausência de Erling Haaland, numa semana em que os citizens vão ainda visitar o Crystal Palace e, logo a seguir, o Real Madrid, para o primeiro grande jogo dos quartos-de-final da Liga dos Campeões. O gigante norueguês cedeu o lugar a Júlian Álvares, mas foi Rodri a abrir o marcador, aos 11 minutos, com um remate de primeira após assistência de Doku da direita.

Uma entrada forte do City e parecia estar aberto o caminho para uma noite tranquila, mas a equipa de Birmingham acabou por chegar ao empate, aos 20 minutos, numa jogada que levou a bola de uma área à outra, com Durán a combinar com Rodgers antes de atirar a contar, com Ruúben Dias a fica de braço levantado a pedir fora de jogo.

O Manchester City teve de acelerar o jogo e a recuperar a vantagem, mesmo em cima do intervalo, com o primeiro golo de Foden, neste caso, na marcação de um livre, em que o jovem avançado fez a bola passar por entre a barreira montada pelo Aston Villa.

Já na segunda parte, o Manchester City partiu para uma vitória tranquila com mais dois golos do jovem internacional inglês, separados por apenas sete minutos. No primeiro, aos 61 minutos, é Rodri que inicia o lance, atrai os defesas contrários e liberta Foden que atira a contar, com a bola a ir ao ferro antes de entrar.

O hat-trick de Foden ficou completo aos 67 minutos, talvez com o golo mais bonito da noite. Um remate na zona da meia-lua a levar a bola ao ângulo. O avançado ainda escorregou, mas saiu-lhe tudo bem.

Com esta vitória confortável, o City continua na luta pela renovação do título, agora com os mesmos pontos do que o Liverpool e apenas menos um do que o Arsenal que, também esta quarta-feira, bateu o Luton por 2-0. O Aston Villa, por seu lado, apesar da derrota, continua no quarto lugar, o último que dá acesso à Liga dos Campeões, mas agora com apenas dois pontos de vantagem sobre o Tottenham.

