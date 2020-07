Depois do triunfo do Leicester, o Manchester United entrava pressionado no terreno do Crystal Palace para não perder terreno na luta pela Champions, mas passou o teste com sucesso: em Londres, os red devils triunfaram por 2-0.

Bruno Fernandes foi novamente titular e, como habitual, deixou a sua marca no jogo. Depois de uma primeira parte quase sempre morna, o médio português combinou com Rashford aos 45+1 minutos e o inglês inaugurou o marcador com um remate em jeito. A bola ainda sofreu um ressalto antes de chegar aos pés do avançado.

O Crystal Palace entrou para a etapa complementar à procura do empate e conseguiu-o… por breves instantes. Ayew introduziu a bola na baliza, mas o lance foi invalidado por um fora de jogo milimétrico do ganês.

O United controlou depois o jogo até ao fim de forma tranquila e ainda foi a tempo de fazer o segundo : já depois de Bruno Fernandes atirar ao poste, o médio luso voltou a combinar com Rashford e o número dez dos red devils entregou a bola a Martial, que tratou do resto.

Com este resultado, o Manchester United volta a igualar o Leicester no quarto lugar da tabela classificativa, com 62 pontos – e a um do terceiro, o Chelsea. Já o Palace é 14.º, com 42 pontos. Recorde-se que os dois emblemas se defrontam na última jornada em Leicester.

No outro jogo disputado à mesma hora, Southampton e Brighton empataram a uma bola num duelo a sul.