O Chelsea foi arrasado pelo Brentford, este sábado, em pleno Stamford Bridge, ao perder por 4-1.

No dérbi londrino, os blues até inauguraram o marcador, através de um grande pontapé de meia distância de Rudiger (48m), mas seguiu-se o espetáculo do Brentford.

Dois minutos depois do golo sofrido, Vitaly Janelt fez a igualdade e Christian Eriksen tratou de completar a reviravolta, chegando ao terceiro golo nos últimos três jogos.

Janelt ainda bisou (60m) e, já a três minutos dos 90, Yoane Wissa fechou o placar.

O Chelsea, com 59 pontos, continua no terceiro lugar, mas pode ver o Arsenal a aproximar-se ainda nesta jornada, já que os gunners somam menos cinco do que os blues.

Também neste sábado, o Leeds somou mais um resultado positivo sob o leme de Jesse Marsch, ao empatar em casa, a uma bola, diante do Southampton.

Jack Harrison fez o primeiro da partida no Elland Road (29m), mas James Ward-Prowse, com um livre colocado, restabeleceu a igualdade (49m).

Noutro dos jogos da 31.ª ronda da Premier League, o Brighton empatou a zero na receção ao último classificado, o Norwich.

Neal Maupay ainda falhou uma grande penalidade aos 29 minutos.