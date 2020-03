O Paris Saint-Germain defrontou o Borussia Dortmund (2-0) num Parque dos Príncipes sem público nas bancadas mas Neymar procurou, desde cedo, aquecer o ambiente. O internacional brasileiro, que até marcou um dos golos do encontro, chegou ao estádio com uma coluna de som, a cantar e a dançar.



Indiferente a quem o rodeava, Neymar arrancou gargalhadas de Mbappé e Icardi, que o acompanharam no trajeto. Pelo caminho foram ficando os jogadores do Borussia Dortmund, nada indiferentes à passagem ruidosa do avançado canarinho.



Com o triunfo por 2-0 frente à equipa do português Raphael Guerreiro, o Paris Saint-Germain avançou para os quartos de final da Liga dos Campeões. No final, festejou com os milhares de adeptos que estavam no exterior do Parque dos Príncipes.



Veja as imagens da chegada de Neymar ao estádio: