O Paris Saint-Germain apresentou, esta terça-feira, a camisola alternativa para a temporada 2024/25, inspirada na «silhueta icónica da Torre Eiffel».

Segundo informou o clube, a coleção pretende homenagear as equipas de 1990/91 e 1991/92 e «incorpora o espírito de inovação do clube da nova geração». As camisolas serão utilizadas por todas as equipas do clube, como a principal masculina, feminina e escalões de formação.

Na parte frontal da camisola, que Danilo Pereira, Gonçalo Ramos, Nuno Mendes e Vitinha vão usar, está inscrito uma silhueta da Torre Eiffel, edifício situado em Paris, a cores vermelha e azul, alusivas ao próprio PSG.

A camisola, em parceria com a Nike, estará à venda a partir desta quarta-feira, dia 3 de julho.

Ora veja: