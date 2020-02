A Liga Portuguesa de Futebol Profissional condenou os atos de racismo registados este domingo durante o V. Guimarães-FC Porto e que levaram Moussa Marega a abandonar no relvado na segunda parte.

Em comunicado, o organismo que tutela o futebol profissional em Portugal diz que os atos presenciados em Guimarães «envergonham o futebol e a dignidade humana» e garante que tudo fará para que «este, e todos os episódios de racismo, não fiquem impunes».

Comunicado da Liga na íntegra:

A Liga Portugal não pactua, nunca o fará, com atos de racismo, xenofobia, intolerância e qualquer outro que coloquem em causa a dignidade dos futebolistas, agentes ou, apenas, do ser humano.



Os valores do futebol não são compatíveis com o que se passou na noite de hoje no estádio do Vitória Sport Clube em que um atleta não suportou mais os insultos que estava a ser alvo e optou por abandonar o jogo.



Estes atos envergonham o Futebol e a dignidade humana.



A grandeza da instituição Vitória Sport Clube não deve ser confundida com as atitudes de alguns adeptos que não têm lugar no futebol e no desporto.



A Liga Portugal tudo fará para que este, e todos os episódios de racismo, não fiquem impunes, acreditando que esta é uma luta sem cores e onde todos são decisivos para erradicar deste flagelo.