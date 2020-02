Depois de Moussa Marega em Guimarães, Patê Carvalho Djob em Pedras Rubras. Conforme escreveu o Maisfutebol, o júnior do Leça do Balio abandonou o jogo de sábado depois de ter sido alvo de insultos racistas por parte de um aversário.



«O jogador que me insultou chamou-me de macaco, sem razão nenhuma para isso. Isso faz-me querer desistir disto tudo, só que eu não o vou fazer», contou o jovem, já neste domingo.



Infelizmente, este não foi o primeiro episódio deste género a lamentar.



A TVI teve acesso a um vídeo de um jogo realizado no dia 4 de janeiro de 2020, entre o Macieira da Maia e o Leça do Balio, em sub-19. Como se pode ver e ouvir através das imagens, há adeptos maiatos a insultarem Patê Djob, com palavras de índole racista.



O jogo realizava-se em Macieira, mas Patê foi prontamente defendido pelos adeptos do Leça do Balio presentes no campo maiato: «Ele não é nenhum macaco». «Mas parece», atiraram os locais.



A direção do Leça do Balio já entregou as imagens do jogo em Macieira da Maia ao Conselho de Disiciplina da Associação de Futebol do Porto.