O País de Gales bateu, este sábado, a Geórgia por 43-19 e garantiu o primeiro lugar do grupo C do Mundial de râguebi, que decorre em França. A vitória galesa aumenta as hipóteses de Portugal atingir a quarta posição da «poule».

O marcador final deixou os georgianos com uma diferença negativa de 49 pontos no total dos jogos do grupo, contra 40 de Portugal. Significa, por isso, que se os «lobos» perderem por sete ou menos pontos com as Fiji, no domingo, somando um ponto de bónus defensivo, ultrapassam a Geórgia na classificação.

Por sua vez, a Inglaterra sofreu para vencer Samoa, tangencialmente, por 18-17, em Lille, graças a um ensaio de Danny Care (73) transformado por Owen Farrell. Os ingleses vão terminar no primeiro lugar independente do desfecho do Japão-Argentina, deste domingo.



Já a Irlanda bateu a Escócia por 36-14 e acabou com o sonho escocês de seguir em frente. Com esta vitória, os irlandeses vão defrontar a Nova Zelândia, nos quartos de fina. Ficou ainda definido que a França vai medir forças com a África do Sul.

O Campeonato do Mundo de râguebi começou a 8 de setembro e termina a 28 de outubro.