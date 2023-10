O francês Sébastien Bertrank é o novo selecionador de râguebi de Portugal, informou a Federação Portuguesa esta quinta-feira.

O técnico de 53 anos sucede ao compatriota Patrice Lagisquet, que ocupava o cargo desde 2019 e conduziu os Lobos à primeira vitória de sempre num Mundial de râguebi, sobre as Fiji (24-23), no domingo.

Bertrank foi treinador da seleção de juniores e da seleção feminina de França, antes de assumir o cargo de diretor desportivo do Carcassonne, em 2011.

No último ano, o francês desempenhou o cargo de coordenador da formação no CREPS Montpellier, ao serviço do Ministério dos Desportos.

Como jogador, passou pelo Brive (1988-1990), Montferrand (1990-1992 e 1996) e Ussel (1992-1995).