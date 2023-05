O piloto britânico Elfyn Evans (Toyota) foi, esta quinta-feira, o mais rápido no «shakedown» da 56.ª edição do Rali de Portugal, a quinta prova pontuável para o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), em Baltar, Paredes.

No aquecimento para o Rali, Evans, no topo da classificação do Mundial com os mesmos 69 pontos de Sébastien Ogier – ausência em Portugal por não fazer a totalidade do campeonato pelo segundo ano seguido – fez os 4,55 quilómetros do troço na zona de Paredes com o melhor tempo, em 2.53,4 minutos.

Evans, que abriu a pista, acabou por por fazer um tempo mais modesto na primeira passagem (2.57,3m) mas concluiu depois a manhã com o melhor registo, na segunda das três passagens que efetuou.

O finlandês Esapeka Lappi (Hyundai) fez o segundo melhor tempo, a apenas uma décima de Evans (2.53,5). O terceiro melhor foi o estónio Ott Tanak (Ford), a meio segundo de Evans (2.53,9), no troço que serve para as derradeiras afinações antes da prova e que não conta para efeitos de classificação final.

O top-10 do «shakedown» ficou completo com o espanhol Dani Sordo (Hyundai), o nipónico Takamoto Katsuta (Toyota), o francês Pierre-Louis Loubet (Ford), o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota), o belga Thierry Neuville (Hyundai) – todos estes abaixo dos 2.55,2 – o sueco Oliver Solberg (Skoda) e o britânico Gus Greensmith (Skoda). Solberg foi, por isso, o melhor entre os Rally 2, com o tempo de 3.00.3.

O melhor português no aquecimento foi Ricardo Teodósio (Hyundai), com o 25.º registo global, em 3.05,6 minutos.

A 56.ª edição do Rali de Portugal tem a partida simbólica esta noite em Coimbra. Ao contrário dos últimos anos, não conta, esta quinta-feira, com qualquer troço cronometrado.

As cerca de 90 equipas saem para a estrada na sexta-feira, com oito classificativas, no dia que também conta para o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR).

Veja, aqui, todos os troços e todos os horários para o Rali de Portugal 2023.