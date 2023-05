A 56.ª edição do Rali de Portugal arranca já esta quinta-feira e prolonga-se até domingo.

Depois dos Ralis de Monte Carlo, da Suécia, do México e da Croácia, Portugal recebe a quinta prova pontuável para o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), de um total de 13.

Ao todo, são 19 classificativas entre os dias 11 e 14 de maio, com 329,06 quilómetros cronometrados para serem cumpridos, por entre um total de 1.636,25 quilómetros no centro e no norte do país.

A prova arranca com o «Shakedown» em Baltar, no concelho de Paredes, na manhã de quinta-feira. Na sexta-feira, há duplas passagens na Lousã, Góis, Arganil e ainda a passagem por Mortágua, antes da estreia da super especial da Figueira da Foz.

No sábado, os concorrentes rumam a norte, aos troços de Vieira do Minho, Amarante e Felgueiras, que também têm duplas passagens, antes da popular super especial de Lousada, na pista da Costilha.

No domingo, há ainda o troço de Paredes, que antecede a primeira passagem pela especial de Fafe e a classificativa de Cabeceiras de Basto, antes da derradeira especial, em regime de «Power Stage», com atribuição de 15 pontos extra pelos cinco mais rápidos, em Fafe.

Confira os troços e todos os horários para o Rali de Portugal 2023:

- Quinta-feira, 11 mai:

09:01 Shakedown (Paredes) 4,55 km

- Sexta-feira, 12 mai:

09:05 SS1 Lousã (12,03 km)

10:05 SS2 Góis (19,33 km)

11:05 SS3 Arganil (18,72 km)

13:35 SS4 Lousã 2 (12,03 km)

14:35 SS5 Góis 2 (19,33 km)

15:35 SS6 Arganil 2 (18,72 km)

17:05 SS7 Mortágua (18,15 km)

19:05 SS8 Figueira da Foz - SSS (2,28 km)

- Sábado, 13 mai:

07:35 SS9 Vieira do Minho (26,61 km)

09:05 SS10 Amarante (37,24 km)

10:35 SS11 Felgueiras (8,91 km)

15:05 SS12 Vieira do Minho 2 (26,61 km)

16:35 SS13 Amarante 2 (37,24 km)

18:05 SS14 Felgueiras 2 (8,91 km)

19:05 SS15 Lousada - SSS (3,36 km)

- Domingo, 14 mai:

07:05 SS16 Paredes (15,00 km)

08:35 SS17 Fafe (11,18 km)

09:35 SS18 Cabeceiras de Basto (22,23 km)

12:15 SS19 Fafe 2 - Power Stage (11,18 km)

15:45 Cerimónia do Pódio – Matosinhos

A classificação do Mundial

Cumpridas quatro provas, o Mundial tem três Toyota no topo: Sébastien Ogier e Elfyn Evans estão empatados com 69 pontos, seguidos de Kalle Rovanpera, com 68. Próximo está Ott Tanak (Ford) com 65 e também Thierry Neuveille, o melhor Hyundai, com 58 pontos.

Vencedores diferentes desde 2015

Desde 2015 que o Rali de Portugal não teve vencedores repetidos e já lá vão sete edições. Em 2015, venceu Jari-Matti Latvala (Volkswagen). Seguiu-se Kris Meeke em 2016 (Citroen), Sébastien Ogier em 2017 (Ford), Thierry Neuveille em 2018 (Hyundai), Ott Tanak em 2019 (Toyota), Elfyn Evans em 2021 (Toyota) e Kalle Rovanpera em 2022 (Toyota). Em 2020 não se realizou, devido à covid-19.

Markku Alen e Sébastien Ogier, com cinco vitórias cada, são os maiores vencedores do Rali de Portugal.