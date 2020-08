Steven Gerrard nunca jogou em Portugal, mas parece ter uma admiração especial pelo FC Porto.

Em outubro passado, enquanto treinador do Rangers defrontou os azuis e brancos, teceu rasgados elogios ao campeão nacional e esta quarta-feira deixou escapar mais um pormenor de admiração.

Nas redes sociais, a lenda do Liverpool partilhou uma fotografia do filho, Lio Gerrard, equipado com o novo equipamento do FC Porto.